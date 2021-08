Датамайнер обнаружил в файлах постапокалиптического экшена колесо эмоций, счетчик игроков и даже ошейник.

Датамайнер YouTube-канала Speclizer обнаружил в файлах постапокалиптического экшена The Last of Us Part II ассеты, которые были предназначены для многопользовательского режима. Судя по всему, мультиплеер игры должен был стать королевской битвой.

В числе найденных файлов была карта локации, колесо эмоций, компас, броня, рюкзак и ошейник – вероятней всего игроки в мультиплеере могли бы с его помощью приручать собак. Все эти предметы были помечены буквами "mp" (предположительно multiplayer), отметил Speclizer.

Датамайнер подчеркнул, что колесо эмоций, а также найденный счетчик игроков говорят о том, что многопользовательский режим должен был стать королевской битвой.

Мультиплеер в The Last of Us Part II

Напомним, что в августе 2020 года в сеть попали кадры из мультиплеера The Last of Us Part II. В коротком ролике можно было увидеть, как трое игроков в образе персонажа по имени Мэл сражаются между собой в заснеженной локации Джексона. Автор утечки утверждал, что это был ранний билд игры. Вскоре видео удалили. А разработчики из студии Naughty Dog сообщили, что многопользовательский режим был вырезан из игры еще за год до релиза.

Впрочем, уже в январе 2021-го, Naughty Dog открыла 38 вакансий. Студия искала специалистов по многим направлениям – от UI-программистов и художников до продюсеров и специалистов по онлайн-системам. Последняя вакансия говорит о том, что авторы все же работают над мультиплеером. Однако официально разработчики это не подтвердили.

Автор: Сергей Коршунов