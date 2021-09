Инсайдеры утверждают, что компания анонсирует обновленный сборник шутеров Resistance и новую часть экшена InFamous.

Сегодня, 9 сентября, в 23:00 по Киеву Sony проведет прямую трансляцию PlayStation Showcase 2021, на которой анонсирует новые игры для PS5.

Посмотреть стрим можно YouTube-канале PlayStation или на сайте УНИАН.

PlayStation Showcase 2021 - прямая трансляция

Сразу после анонса конференции от Sony, в сети появилось много слухов о том, что именно компания собирается презентовать. Начиная от новой части Silent Hill, разработанной якобы студией Blue Box и Хидео Кодзимой, и заканчивая некстген-патчем для Bloodborne на PS5. Однако мы выбрали наиболее правдоподобные версии от известных инсайдеров.

Так, ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер на своей странице в Твиттере сообщил, что на PlayStation Showcase 2021 анонсируют новую часть приключенческого экшена InFamous. Последняя игра в этой серии, InFamous: Second Son, выходила еще в 2014 году на PS4. Ее разработкой занималась студия Sucker Punch, которая этим летом выпустила режиссерскую версию своего самурайского боевика Ghost of Tsushima.

Против этой теории говорит то, что всего несколько месяцев назад для Ghost of Tsushima студия выпустила дополнение "Остров Ики", поэтому разработчики просто не успели бы сделать даже трейлер новой игры. Однако неизвестно, есть ли в компании вторая команда, работающая параллельно над другим проектом. О такой возможности ранее говорил президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан. По словам главы SIE, компания планировала расширять штат своих внутренних студий, а не приобретать новые.

Вторым наиболее интересным слухом стал неподтвержденный инсайд с форума Reddit, который говорит о том, что на PlayStation Showcase 2021 могут анонсировать сборник Resistance: Chimera Collection – в него войдут две обновленные части серии Resistance: Fall of Man и Resistance 2.

Resistance – это серия научно-фантастических шутеров от первого лица, над которой Insomniac Games работала во времена PS3. Никаких подтверждений того, что студия сейчас работает над сборником нет. Менее чем за год с момента выхода PS5 разработчики выпустили две игры – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Ratchet & Clank: Rift Apart. Вероятней всего Insomniac сейчас занята созданием полноценной второй части Marvel’s Spider-Man.

А вот наиболее вероятными анонсами на PlayStation Showcase 2021 можно считать трейлер продолжения God of War 2018 года. На прошлогодней презентация разработчики показали только короткий тизер. Также студия Naughty Dog может представить многопользовательский режим для The Last of Us Part II. Ранее разработчики подтверждали, что вырезали его в процессе создания сиквела. Однако позже студия расширяла штат, нанимая, в том числе и специалистов по онлайн-системам.

Стрим PlayStation Showcase начнется в 23:00. Мы будем следить за трансляцией и публиковать анонсы здесь.

Материал дополняется…

Автор: Сергей Коршунов