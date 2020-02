Twisted Metal, Doom, The Last of Us – больше сотни крутых ремастеров получили скидки в PS Store

Распродажа «Ремастеры и ретро» продлится до 22 февраля.

В PlayStation Store стартовала новая распродажа. Скидки получили 140 ремастеров культовых игр, а также ретро проекты, такие как Castlevania, Double Dragon, Resident Evil Code: Veronica X и другие. Максимальный размер скидки составил 79% от первоначальной цены. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Metro Redux – 194 грн (скидка 79%)

Syberia Collection – 229 грн (скидка 77%)

Prototype Biohazard Bundle – 459 грн (скидка 72%)

Heavy Rain and Beyond Two Souls Collection – 419 грн (скидка 65%)

Gravity Rush Remastered – 399 грн (скидка 60%)

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 – 329 грн (скидка 59%)

Shadow of the Colossus – 499 грн (скидка 58%)

The Raven Remastered – 419 грн (скидка 55%)

Twisted Metal: Black – 159 грн (скидка 51%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 674 грн (скидка 50%)

Spyro Reignited Trilogy – 574 грн (скидка 50%)

Grand Theft Auto: Vice City – 249 грн (скидка 49%)

Contra Anniversary Collection – 329 грн (скидка 49%)

Castlevania Anniversary Collection – 329 грн (скидка 49%)

Batman: Arkham Collection – 949 грн (скидка 47%)

Doom (1993) – 84 грн (скидка 47%)

God of War 3 Remastered – 399 грн (скидка 38%)

Ratchet and Clank – 399 грн (скидка 38%)

The Last of Us Remastered – 399 грн (скидка 38%)

MediEvil – 609 грн (скидка 23%)

Ознакомиться со всеми предложениями можно на здесь. Акция «Ремастеры и ретро» продлится до 22 февраля.

Кроме того, в PS Store сейчас действует акция «Предложение недели», в рамках которой можно приобрести игру Star Wars Jedi: Fallen Order Delux Edition со скидкой в 30% – за 1679 грн. Это предложение будет действительно до 13 февраля.

Трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Напомним, владельцы подписки PS Plus в этом месяце могут получить сразу пять игр: сборник Bioshock: The Collection, в который вошли все три части Bioshock, а также симулятор The Sims 4 и VR-шутер Firewall Zero Hour.