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Twisted Metal, Doom, The Last of Us – больше сотни крутых ремастеров получили скидки в PS Store

15:54, 07 февраля 2020
Игры
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Ремастер культовой Shadow of the Colossus получил скидку в 58% / joypad.ch

В PlayStation Store стартовала новая распродажа. Скидки получили 140 ремастеров культовых игр, а также ретро проекты, такие как Castlevania, Double Dragon, Resident Evil Code: Veronica X и другие. Максимальный размер скидки составил 79% от первоначальной цены. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

  • Metro Redux – 194 грн (скидка 79%)
  • Syberia Collection – 229 грн (скидка 77%)
  • Prototype Biohazard Bundle – 459 грн (скидка 72%)
  • Heavy Rain and Beyond Two Souls Collection – 419 грн (скидка 65%)
  • Gravity Rush Remastered – 399 грн (скидка 60%)
  • Ultimate Marvel vs. Capcom 3 – 329 грн (скидка 59%)
  • Shadow of the Colossus – 499 грн (скидка 58%)
  • The Raven Remastered – 419 грн (скидка 55%)
  • Twisted Metal: Black – 159 грн (скидка 51%)
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 674 грн (скидка 50%)
  • Spyro Reignited Trilogy – 574 грн (скидка 50%)
  • Grand Theft Auto: Vice City – 249 грн (скидка 49%)
  • Contra Anniversary Collection – 329 грн (скидка 49%)
  • Castlevania Anniversary Collection – 329 грн (скидка 49%)
  • Batman: Arkham Collection – 949 грн (скидка 47%)
  • Doom (1993) – 84 грн (скидка 47%)
  • God of War 3 Remastered – 399 грн (скидка 38%)
  • Ratchet and Clank – 399 грн (скидка 38%)
  • The Last of Us Remastered – 399 грн (скидка 38%)
  • MediEvil – 609 грн (скидка 23%)

Ознакомиться со всеми предложениями можно на здесь. Акция «Ремастеры и ретро» продлится до 22 февраля.

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Кроме того, в PS Store сейчас действует акция «Предложение недели», в рамках которой можно приобрести игру Star Wars Jedi: Fallen Order Delux Edition со скидкой в 30% – за 1679 грн. Это предложение будет действительно до 13 февраля.

Трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

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Напомним, владельцы подписки PS Plus в этом месяце могут получить сразу пять игр: сборник Bioshock: The Collection, в который вошли все три части Bioshock, а также симулятор The Sims 4 и  VR-шутер Firewall Zero Hour.

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