Число игроков в Sea of Thieves достигло 10 миллионов

Несмотря на плохой старт игра про пиратов добилась успеха.

Общее количество игроков в кооперативную игру Sea of Thieves достигло 10 миллионов. Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter сообщили разработчики игры.

Исполнительный продюсер студии Rare Джо Нит поблагодарил всех игроков в Sea of Thieves. «Для всех в Rare сообщество Sea of Thieves представляет собой самое лучшее из того, что может быть в играх. Это дом для игроков из более чем 80 стран, который объединяет геймеров на Xbox One, Windows 10 и Xbox Game Pass и создает бесчисленные истории и моменты, которыми люди могут дорожить. Игроки делятся этими историями в социальных сетях. И это вдохновляет нашу команду. Всем, кто играл в Sea of Thieves, спасибо», - написал Джо Нит.

Трейлер Sea of Thieves

В студии также отметили, что на следующей неделе для Sea of Thieves выйдет бесплатное обновление Legends of the Seas, в котором разработчики отпразднуют новый рубеж и раздадут подарки. Чтобы получить специальные паруса и новую эмоцию, нужно зайти в игру с 15 по 22 января.

Что такое Sea of Thieves

Sea of Thieves – это кооперативная многопользовательская игра в жанре приключенческого боевика с пиратской тематикой, созданная студией Rare. В игре пользователи объединяются в команды, управляя персонажами-пиратами, чтобы вместе путешествовать на парусных кораблях в поисках сокровищ и приключений. Кроме этого, игроки могут и сражаться друг с другом, выясняя, чья команда сильнее, и чей корабль лучше готов к покорению морей. Особенностью игры является взаимодействие в команде игроков, где каждый выполняет свою роль – кто-то управляет кораблем, кто-то работает дозорным, а кто-то отвечает за пушки. Игра вышла в марте 2018 года на Xbox One и Windows 10. На момент релиза Sea of Thieves получила смешанные отзывы. Игру ругали за недостаточное количество контента.