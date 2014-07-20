В России утверждают, что Путин вылетел в Киев для переговоров с Порошенко

Об этом сообщил собственник российского телеканала "Дождь" Александр Винокуров.

"Президент Путин позвонил Порошенко и вылетел в Киев, чтобы обсудить с украинским коллегой варианты мирного разрешения конфликта на Донбассе", - написал он на своей странице.