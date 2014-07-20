В России утверждают, что Путин вылетел в Киев для переговоров с Порошенко

15:21, 20 июля 2014
Политика
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Собственник российского оппозиционного телеканала утверждает, что президент РФ Владимир Путин якобы вылетел в Киев для переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко. 

Путин / Reuters

Об этом сообщил собственник российского телеканала "Дождь" Александр Винокуров. 

"Президент Путин позвонил Порошенко и вылетел в Киев, чтобы обсудить с украинским коллегой варианты мирного разрешения конфликта на Донбассе", - написал он на своей странице. 

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