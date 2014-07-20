В России утверждают, что Путин вылетел в Киев для переговоров с Порошенко
15:21, 20 июля 2014Политика
16
Собственник российского оппозиционного телеканала утверждает, что президент РФ Владимир Путин якобы вылетел в Киев для переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко.
Reuters
Об этом сообщил собственник российского телеканала "Дождь" Александр Винокуров.
"Президент Путин позвонил Порошенко и вылетел в Киев, чтобы обсудить с украинским коллегой варианты мирного разрешения конфликта на Донбассе", - написал он на своей странице.
Президент Путин позвонил Порошенко и вылетел в Киев, чтобы обсудить с украинским коллегой варианты мирного разрешения конфликта на Донбассе
— Винокуров Александр (@Vinokurov12) July 20, 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter