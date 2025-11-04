Если вы употребляете этот напиток часто, стоит задуматься о здоровых альтернативах.

Многие люди ежедневно употребляют кофеин. Но важен источник его поступления. Если это энергетические напитки, то стоит задуматься о здоровье своей печени, пишет Eatingwell.

По словам зарегистрированного диетолога Деборы Мерфи, на первый взгляд, энергетики - безвредные газированные альтернативы кофе, однако они влияют на организм совсем иначе, чем обычный кофе.

Она рассказала, что кофеин - это естественный стимулятор, который может помочь вам чувствовать себя бодрее, но важно, чтобы его потреблять в меру. Так, управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США рекомендует потреблять взрослым не более 400 миллиграммов кофеина в день. А энергетик объемом 355 мл может содержать от 40 до 250 мг кофеина. Если вы выпиваете несколько банок напитка в день, то можете передозировать количество этого вещества.

Мерфи пишет, что единичное употребление энергетических напитки вряд ли вызовет проблемы с печенью, а вот если регулярно пить энергетики с высоким содержанием кофеина - печень со временем может повредиться. На это указывают результаты исследования, опубликованного в National Library of Medicine.

Ситуацию осложняет то, что на энергетических напитках не всегда указывают количество кофеина, а это значит, что вы можете получать значительно его больше того количества, на которое рассчитывали.

Содержание сахара

Еще одна проблема - содержание сахара в энергетических напитках, говорит диетолог Изабель Балади. В отличие от горького кофе или чая, большое количество сладкого энергетика выпить легко. Сахар в его составе может даже обеспечить прилив энергии, но он будет кратковременный, после чего вы почувствуете себя истощенными.

Поскольку печень отвечает за обеспечение стабильного уровня сахара в крови, потребление слишком большого количества добавленного сахара может негативно повлиять на ее здоровье. Исследование, вышедшее на страницах National Library of Medicine, показало, что регулярное употребление подслащенных напитков может привести к накоплению жира в печени, а впоследствии и к неалкогольной жировой болезни печени.

"Со временем это может ухудшить функцию печени и вызвать воспаление", - пояснила магистр наук, специалист по клинической нейрохирургии Марси Васке.

Некоторые энергетические напитки содержат от 54 до 62 граммов сахара на банку объемом 450 мл. Согласно Диетическим рекомендациям для американцев добавленный сахар нужно ограничить до не более 10% от суточной нормы калорий, это примерно 12 чайных ложек, или 50 граммов, добавленного сахара для человека, который потребляет около 2000 калорий в день.

Польза витаминов в энергетиках

Энергетические напитки часто содержат дополнительные ингредиенты, такие как витамины, минералы, травы. Они позиционируются как "натуральные", что якобы делает их полезными. Именно печень отвечает за их переработку.

Витамины группы В - это, кажется, безобидный ингредиент. Они играют активную роль в энергетическом метаболизме. Однако энергетические напитки часто содержат их значительно больше, чем на самом деле нужно человеку - вплоть до того, что они могут стать вредными для вашей печени.

Чем заменить энергетики

Для большинства здоровых людей время от времени можно употреблять энергетический напиток. Однако если вам нужно поддерживать свою энергию часто, стоит поискать более здоровую альтернативу.

Кофе. Кофе содержит много полезных соединений. Некоторые из них могут даже снизить риск заболеваний печени при употреблении в умеренных количествах, говорит Балади.

Чай. Хотя зеленый и черный чай содержат меньше кофеина, чем кофе, в них есть аминокислота, повышающая энергию, - L-теанин. Доказано, что она способствует вниманию и сосредоточенности.

Вода. Обезвоживание может сделать вас вялым. Если обычная вода вам невкусна, Васке рекомендует воду, настоянную на фруктах.

Обезжиренное молоко. Хоть молоко и не содержит кофеина, но это не значит, что оно не может дать вам немного энергии. Благодаря таким электролитам, как калий, молоко является отличным средством борьбы с обезвоживанием. Кроме того, его натуральные сахара могут повысить уровень энергии, а белок помогает поддерживать его дольше.

Ранее УНИАН писал, что лучше пить - просто воду или воду с лимоном. Отмечалось, что употребление лимонной воды может помочь вам предотвратить обезвоживание, а также пополнить ваш организм некоторыми питательными веществами. Впрочем, для поддержания потребностей организма ничто не сравнится с обычной водой, поэтому эксперты рекомендуют утром выпивать около 450 мл воды с лимоном, а в течение дня пить обычную воду.

