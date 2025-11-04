Маргарита отметила, что для нее было важно наладить связь с детьми возлюбленного.

24-летняя избранница известного актера и народного артиста Украины Остапа Ступки - Маргарита Ткач - рассказала об отношениях с его детьми.

Не секрет, что у Остапа есть трое детей от предыдущих браков. В частности, 39-летний Дмитрий, который во время полномасштабной войны живет в Соединенных Штатах Америки, а также 24-летняя Устина и 17-летний Богдан. По словам девушки, с некоторыми потомками возлюбленного уже удалось наладить связь за полтора года их романа.

"С Димой мы не пересекаемся, потому что он далеко. Он обо мне знает там, может где-то что-то видит в соцсетях. С Устиной пересекаемся. Мне важно было не иметь напряженных отношений с детьми Остапа. Мне кажется, что это напряжение было какое-то определенное время, возможно, в нежелании с ее стороны там контактировать со мной, но сейчас нормально. У Остапа был спектакль, она была, я была, мы общались, то есть не то, что там подружки, но как люди, сверстники, есть о чем поговорить", - отметила Маргарита в интервью Славе Демину.

Девушка добавила, что с младшим сыном Ступки пока не имела возможности встретиться и пообщаться.

"С Богданом нет. Он сейчас не в Киеве, он там на учебе. И просто еще не было физической возможности, скажем так", - отметила Ткач.

Напомним, ранее 58-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился со своей молодой избранницей Маргаритой Ткач.

