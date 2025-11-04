Дайан Ледд было 89 лет.

Известная американская актриса Дайан Ледд ушла из жизни. Звезде фильма "Дикие сердцем" и сериала "Элис уже здесь не живет" было 89 лет.

Как пишет The Hollywood Reporter, печальную весть сообщила ее дочь-актриса Лора Дерн. Причина смерти пока неизвестна.

"Моя невероятная героиня и бесценный подарок - моя мать - умерла 3.11 утром в своем доме в Охай, штат Калифорния, со мной рядом. Она была самой замечательной дочерью, матерью, бабушкой, актрисой. Нам очень повезло с ней. Теперь она летает со своими ангелами", - написала она.

Видео дня

Что известно о Дайан Ладд

Дайан дебютировала на телевидении в 24 года. Она снималась в сериалах "Дымок из ствола", "Беглец", "Перри Мейсон". А уже через несколько лет получила премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Элис уже здесь не живет", а также была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана и удостоена премии "BAFTA".

Позже роли в кино тоже принесли Ладд много престижных премий. В частности, она дважды номинировалась на "Оскар" за роли в кинокартинах "Дикие сердцем" и "Слабая роза", в которых снималась вместе с дочерью Лорой Дерн. Кстати, последний раз актриса сыграла в кино в 2022 году в драме "Джиджи и Нейт".

Напомним, ранее стало известно о смерти актрисы Дайан Китон.

Вас также могут заинтересовать новости: