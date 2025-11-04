Климатическая норма ожидается только в восточных областях.

Нынешний ноябрь в Украине будет иметь среднюю месячную температуру воздуха на 1-2 градуса выше нормы. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос, когда в Украину придет устойчивое похолодание, а также относительно ночных заморозков и морозов, он отметил, что заморозки в Украине уже были - и на поверхности почвы, и в воздухе. Кроме того, на прошлой неделе синоптики уже прогнозировали морозы в западных областях. "Там были 0...-2 градуса", - добавил синоптик.

По словам Семилита, средняя месячная температура воздуха в ноябре будет в пределах от 1 до 7,5 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. В то же время в восточных областях ожидается климатическая норма, то есть там должно быть без "аномальных периодов".

"Что касается осадков, то прогнозируется 34-77 миллиметров, в Карпатах местами - 100 миллиметров, что в пределах 80-100% от нормы", - рассказал эксперт.

На уточнение, означают ли те 1-2 градуса выше нормы, что ноябрь фактически будет таким же, как всегда, и эта разница не будет особенно ощутима, он отметил: "Совершенно верно. Мы уже видим, что несколько лет у нас осень немного теплее".

Погода в ноябре 2025 - прогноз на месяц

Как сообщал Погода УНИАН, ранее Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра отметила, что в ноябре ожидается период прохладной погоды - во второй половине месяца.

По ее словам, особенно почувствует это восток, левобережная часть территории Украины. А на западе практически весь месяц остается в теплой воздушной массе.

