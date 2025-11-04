Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток россиян расширить огневое воздействие на логистику, сообщили в разведке.

В Донецкой области сейчас продолжается оборона Покровска - спецназовцы ГУР продолжают операцию в определенной зоне ответственности, продолжаются ожесточенные бои. Об этом заявила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В сообщении говорится, что силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области.

"Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами. После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения. Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР. В то же время разведчики объяснили, что в целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются. Сейчас идет слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Ситуация в Покровске

Напомним, заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, офицер "Легиона Свободы" майор Владимир Назаренко рассказал, что в Покровске Донецкой области армия РФ продолжает давить.

По его словам, враг несет значительные потери, но готов к ним как в живой силе, так и в технике, боеприпасах и т.д. Противник действует малыми группами, периодически пускает в действие бронированную и легкобронированную технику, которая обшита щитами и решетками.

Группы оккупационных войск, которым удается просочиться через огонь артиллерии и БПЛА, вступают в стрелковые столкновения, в прямом контакте. Самая большая проблема, по словам офицера, - это логистика и передвижения.

