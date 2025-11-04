По мнению командира 67-й бригады Александра Шапталы, оккупантам не удастся подойти к Днепру.

Командир 67 отдельной механизированной бригады подполковник Александр Шаптала считает, что российской армии не удастся подойти к городу Днепр в следующем году, ведь все усилия украинских защитников сосредоточены на том, чтобы отогнать оккупантов за пределы Днепропетровской области. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Возле Днепра никто воевать не будет. Все наши основные усилия сосредоточены на том, чтобы восстановить границы Днепропетровской области - и это реально... Я вижу, что на определенных участках фронта мы имеем успех, на некоторых - проваливаемся. У противника тоже есть проблемы - он не может так быстро пополнять свои силы и средства, как он хочет, мы же также уничтожаем его логистические маршруты, склады. В частности глубоко в Донецкой, Луганской областях, а также в России", - сказал командир бригады, которая сейчас воюет на Новопавловском направлении.

Комментируя данные DeepState о том, что россияне прошли вглубь Днепропетровской области на 20 километров - если учитывать захваченную территорию вместе с "серой зоной", Шаптала отметил, что продвижение составляет 10 километров.

Видео дня

"10 километров. То, что показывается "серой зоной", может быть территорией, где пробежал один военнослужащий и был уничтожен. Ну поставил он тот флаг и что? Захваченной считается та территория, где противник стабильно закрепился", - рассказал военный.

Он не считает эту глубину критической, ведь Силы обороны также проводят наступательные действия и отбивают свои территории.

"Если смотреть на местность и на те действия, которые мы планируем, то все, чтобы полностью вытеснить противника из Днепропетровской области, должно получиться", - заверил Шаптала.

Кроме того, командир не считает наступление россиян на Днепропетровскую область попыткой отвлечь Силы обороны от Донецкой.

"Отвлечение - нет, потому что противник еще наращивает свои усилия, чтобы двигаться дальше. И он будет максимально идти вперед столько времени, на сколько у него хватит личного состава. Даже если они положат всех своих... Мы же уже видели примеры с привлечением (наемников - УНИАН) из Северной Кореи. Противник будет делать все, чтобы захватить как Донецкую, так и Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую области. Все области. Они будут двигаться дальше, это надо понимать", - подчеркнул Шаптала.

Наступление россиян в Днепропетровской обалсти

Российские войска пытаются продвинуться в Днепропетровской области, используя тактику "тысячи порезов", поскольку не имеют сил для быстрого прорыва украинской обороны.

В конце октября главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что на Новопавловском направлении, где сходятся административные границы трех областей - Запорожская, Донецкая и Днепропетровская, ситуация динамичная. По его словам, хоть россияне по количеству преобладают, но провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств.

По его информации, противник перебросил с Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты, чтобы прорвать украинскую оборону и сделать рывок или в Запорожскую, или в Днепропетровскую область. Но Силы обороны активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: