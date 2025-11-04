Готовы проверить свою внимательность к мелочам?

В мире головоломок и различных умственных задачек головоломки на поиск слов занимают отдельное место. Они пользуются популярностью среди всех – от детей до взрослых, и не просто так.

Такие задачки решать не только весело и интересно, но и очень полезно. Знали ли вы, что при регулярном решении различных иллюзий или головоломок, тренируется ваша наблюдательность, внимательность к деталям, навыки концентрации, умение управлять собственным временем. К тому же, такие задания тренируют и ваши глаза.

УНИАН подготовил для вас новый увлекательный вызов. В этом задании вам нужно найти одно слово всего за 12 секунд. Сделать это можно, соединив буквы в комбинацию по горизонтали или по вертикали. Соединять буквы по диагонали в этом задании не стоит – только потеряете время.

Найти надо слово "плов". Готовы проверить свои способности?

Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства советуем установить таймер, чтобы следить за временем.

Что ж, время на поиски слова "плов" исчерпано. Удалось ли вам его заметить в этом хаосе? Если вы справились, вы действительно очень внимательный к мелочам человек. Возможно, вы когда-то мечтали стать детективом?

Ответ на головоломку:

