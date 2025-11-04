'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро во вторник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 4 ноября, вырос на 10 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня упал на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 4 ноября также остался без изменений и находится на уровне 48,78 гривни.

Курс доллара в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 4 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 15 копеек. По отношению к евро гривня также ослабилась. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,43 гривни за один евро.

При этом курс доллара к гривне в банках Украины 4 ноября вырос на 13 копеек и составляет 42,23 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,74 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне 4 ноября упал на 13 копеек и составляет 48,82 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,10 гривни за евро.

