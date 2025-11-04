Погода изменится на более холодную во второй половине ноября.

Сейчас в Украине продолжается довольно теплая погода и такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем. Однако во второй половине ноября погода изменится на более зимнюю - ожидаются морозы и снег. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, сейчас антициклоны сменяют циклоны, проходят атмосферные фронты, но теплая погода остается, несмотря ни на что.

"Борьбы сезонов пока не ждем, погодными процессами уверенно руководит октябрьская осень", - говорит синоптик.

По его словам, важный переход через +5º, знаменующий начало засыпания в природе и окончание вегетации озимых, пока откладывается. Однако со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы.

"К дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица. На что нужно обратить внимание владельцам авто", - рассказал эксперт по погоде.

О том, что в Украине через некоторое время станет холоднее, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее предварительному прогнозу, 4-5 ноября станет холоднее, а в течение 6-10 ноября снова потеплеет.

В то же время с 11-12 ноября ожидается ощутимое похолодание. Ночью температура уже будет падать до "минусов", днем во второй половине следующей недели - до +2...+8 градусов.

