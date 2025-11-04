Аналитики отметили, что оккупанты все смелее действуют в самом городе.

Россияне продолжают продвижение на Покровском направлении и действуют все увереннее внутри самого города Покровск.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Институт по изучению войны (ISW). Отмечается, что геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских подразделений на юге Мирнограда и в Родинском. В отчете ISW отмечается, что оккупанты проникают в Покровск из района Зверево-Шевченко-Новопавловка и накапливаются на северо-восточной и южной окраинах Покровска.

При этом ВСУ продолжают оборонительные усилия и контратаки. В частности, украинские военные продвинулись в восточном Родинском, где сохранялось присутствие российских войск.

Видео дня

"7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что украинские силы "создали возможности" для пополнения запасов и усиления войск на Покровском направлении в течение последних нескольких дней. Корпус заявил, что они помешали российскому продвижению в северной части Покровска и перерезали автомагистрали H-32 Покровск-Мирноград", - говорится в сообщении Института.

Аналитики добавили, что ВСУ освободили значительную часть территории, куда проникли войска РФ на Добропольском направлении, на восточном фланге Покровской операции:

"ВСУ в течение последних недель стабильно освобождают и зачищают российское проникновение вблизи Доброполья".

Также в отчете говорится, что недавно сообщалось о боях и украинских контратаках у основания выступления вблизи Маяка и Заповедного, оба - к юго-востоку от Доброполья. При этом не было сообщений о боях во время проникновения на северо-восток и восток от Доброполья, что "свидетельствует о том, что эти районы больше не являются спорными".

"Украинские усилия отрезать российский выступ к востоку от Доброполья, вероятно, создают тактическое влияние на усилия России окружить украинский "карман" вблизи Покровска", - предположили аналитики.

Ситуация на Покровском направлении

По данным ISW Россия сосредоточила свои усилия на захвате двух украинских городов - Покровска и Мирнограда, при этом снизила интенсивность атак на направлении Константиновки.

На днях штаб-сержант 3 категории отделения коммуникаций 117 ОВМБр Александр Вовк рассказал, что россияне на Покровском направлении стали чаще использовать бронированную технику для наступательных действий.

Вас также могут заинтересовать новости: