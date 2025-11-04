Девушка также рассказала о своем эмоциональном состоянии после возвращения домой.

Экс-участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком - Виточка - прокомментировала свой вылет из проекта.

Не секрет, что актер не дал розу девушке на первой вечеринке. Несмотря на это этнолог, которая успела завоевать расположение зрителей, не расстроилась.

"Обиды нет. Тарас сделал свой выбор, на который имел полное право. Это лишь означает, что другие девушки понравились ему больше. Так что это просто не моя история. Так бывает. И на этом жизнь не останавливается. Однако я больше растерялась, чем расстроилась, потому что отменила все свои планы на ближайшие несколько месяцев, предупредила всех о своем отсутствии, планировала с головой нырнуть в новый опыт. И тут после фразы "У меня нет для тебя розы" в голове возникло какое-то непонимание, потому что надо было перестраиваться на совсем другой лад. А я не была к этому готова", - отметила девушка в интервью для РБК-Украина.

Виточка добавила, что самое тяжелое для нее стало возвращение домой. По ее словам, именно после шоу и камер было сложно настроиться снова на привычную жизнь.

"Как приехала домой, то трудно было вернуться обратно к своему обычному порядку жизни, поэтому несколько раз была истерика. Но не из-за Цымбалюка, а из-за эмоционального и физического переутомления. Поэтому неприятное послевкусие немного осталось", - рассказала бывшая участница проекта.

