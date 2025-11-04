4 и 5 ноября в Украине дождливо, а потом погода изменится.

В течение 4 и 5 ноября с запада через Украину будет перемещаться атмосферный фронт, который повлечет в большинстве областей дожди. Но в то же время температура будет оставаться достаточно приятной как для этого времени года. Во второй половине недели на Украину уже начнет влиять антициклон, поэтому осадков не ожидается. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, 4, 5 и 6 ноября погоду у земной поверхности будет предопределять поле высокого давления, однако на высотах погодные процессы будут противоположными, что будет вызывать много облаков.

4 и 5 ноября в Украине будет дождливо, а уже 6 числа будет преобладать погода без осадков.

"Сохранится теплая как для этого времени погода, хотя температура будет испытывать незначительные колебания в зависимости от прояснений", - говорят в Укргидрометцентре.

Ночью и утром местами будет туман. Температура ночью 3-9°, 5 и 6 ноября в западных областях 0-5° тепла. Днем термометры покажут 8-13°, а на юге страны - до 16°.

Погода в Украине меняется - что известно

Синоптик Наталья Диденко говорит, что 4 и 5 ноября в Украине похолодает. В течение 6-10 числа снова станет теплее, но в дальнейшем придет более ощутимое похолодание.

Ориентировочно с 11-12 ноября ожидается снижение температуры ночью до "минусов", а днем во второй половине следующей недели уже будет до +2...+8 градусов.

