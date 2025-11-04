Не новая тактика: офицер раскрыл ситуацию на Покровском направлении

По его словам, россияне продолжают давить, наращивая удары КАБами и дронами.

Россияне продолжают давить на Покровском направлении. Враг наращивает удары КАБами и дронами. Об этом в эфире канала "Киев24" заявил Тарас Мишак, старший офицер коммуникации 59 ОШБр БпС "Степные хищники" им.

По его словам, бригада удерживает один из участков Покровского направления. Там россияне действуют тактикой инфильтрации - продвижение малыми группами пехоты.

"Наша бригада немного не в самом Покровске находится, мы на другом участке. Это часть Покровского направления, которая уже соприкасается между Донецкой и Днепропетровской областью. Сейчас в нашей полосе россияне продолжают давить, пытаются применить тактику инфильтрации, то есть малые пехотные группы", - отмечает Мишак.

Офицер отметил, что это не новая тактика для россиян. Они пытаются действовать скрытно, подбираясь к украинским позициям посадками. Сейчас удается выявлять врага и уничтожать.

Между тем, россияне наращивают удары КАБами и дронами. Российские БПЛА залетают все глубже в украинский тыл. По его словам, kill зона, к сожалению, растет. Это очень усложняет логистику и подвоз всего необходимого к позициям.

Из-за российской дроновой активности бойцам, которые работают непосредственно на передовой линии фронта, часто приходится пешком идти к позициям. Перемещение на автомобилях значительно опаснее в таком случае.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области сейчас продолжается оборона Покровска - спецназовцы ГУР продолжают операцию в определенной зоне ответственности, продолжаются ожесточенные бои.

В ГУР сообщают, что сейчас силами "Спецподразделения Тимура" Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города.

Заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, офицер "Легиона Свободы" майор Владимир Назаренко рассказал, что в Покровске Донецкой области армия РФ продолжает давить.

