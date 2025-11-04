Усложнение погоды ожидается уже в ближайший час.

Сегодня утром, 4 ноября, в Одессе объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, погода усложнится уже в ближайшее время.

"По г. Одесса в ближайший час 4 ноября ожидается туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, туман сохранится утром. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

4 ноября в Одесской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура ожидается от +13° до +18°.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +14°...+16°.

В целом в течение ближайших 5 суток в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается теплая, облачная с прояснениями погода. Кое-где пройдут небольшие дожди, ветер преимущественно северных направлений, умеренный.

Температура воздуха сегодня +13°...+18°. В дальнейшем ночью будет +4°...+9°, днем +11°...+16°. Температура морской воды +13°...+14°. Ожидается легкое волнение моря.

