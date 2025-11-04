В Украине изменили графики отключения света: когда не будет электроэнергии 4 ноября

Отмечается, что энергосистеме сложная ситуация после российских атак.

Российская оккупационная армия в ночь на вторник, 4 ноября, в очередной раз атаковала украинскую энергосистему. В связи с этим некоторые графики отключения света изменили.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме – период применения мер ограничения, действовавших в отдельных регионах, сегодня будет увеличен", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Теперь графиик пачасовых отключений света будут действовать для бытовых потребителей с 08:00 до 22:00 – объемом от 05 до 1,5 очереди. В этот же период будут действовать ограничения для промышленности.

"Причина применения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - отметили в "Укрэнерго".

В свою очередт ДТЭК обновил графики отколючения для Киевской области и столицы.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

С начала осени Россия активизировала атаки на украинскую энергетику. В результате было принято решение применить почасовые отключения света для бытовых потребителей и ограничения для промышленных.

В Минэнерго сообщили, что сегодня с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 в некоторых регионах Украины будут поочередно отключать свет, а промышленность в это же время должна ограничить потребление электроэнергии до определенного уровня, поскольку будут действовать графики ограничения мощности.

