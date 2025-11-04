Автомобилисты должны помнить, что законы о неосторожном и опасном вождении по-прежнему действуют.

Потрясающий остров, расположенный менее чем в трёх часах езды от материковой части Великобритании, пользуется популярностью у автолюбителей по одной важной причине - там отсутствую ограничения скорости. Об этом пишет Daily Express.

"У любителей петрогаза, желающих безнаказанно вдавить педаль газа в пол, в Европе ограниченный выбор. Либо отправляйтесь на немецкие автобаны, либо забронируйте трек-день, что делает остров Мэн идеальным местом для тех, кто хочет выжать максимум из своего автомобиля", - сказано в статье.

Отмечается, что остров является самоуправляемым владением Британской короны, которое само контролирует соблюдение многих правил. Это означает, что на многих дорогах острова за пределами населённых пунктов нет общенациональных ограничений скорости, хотя некоторые правила всё ещё действуют.

Автомобилисты должны помнить, что законы о неосторожном и опасном вождении по-прежнему действуют, а это означает, что участники дорожного движения должны всегда контролировать свои автомобили. Между тем, в некоторых населённых пунктах ограничение скорости составляет 50 километров в час. Важно, что водители, недавно получившие водительские права, не должны развивать скорость более 80 км/ч в течение первых 12 месяцев вождения.

Остров Мэн славится своей природной красотой, среди которых такие места, как Дхун-Глен, Ниарбил и замок Пик, входят в число самых известных достопримечательностей.

Однако он также известен своей связью с автоспортом и всемирно известными мотогонками Isle of Man TT, которые проводятся каждый июнь. Более 50 000 человек ежегодно приезжают на это мероприятие, и эти гонки считаются одними из самых опасных в мире.

Отмечается, что большая часть знаменитой трассы Snaefell Mountain Course, используемой для гонок, проходит по дорогам без ограничений. Это означает, что посетители могут проехать большие участки трассы с любой скоростью. Один из пользователей Reddit объяснил, что примерно 1 из 20 автомобилей разгоняется на горе более 97 км/ч, но посоветовал большинству не превышать скорость 160 км/ч.

Другой пользователь написал:

"Иногда я разгоняюсь до 225 километров в час и более, в зависимости от дороги и условий. Но, честно говоря, ехать на максимальной скорости быстро надоедает. Большую часть времени я еду 110 километров в час. В Великобритании ощущения другие, потому что там есть правила. Когда правил нет, всем всё равно, и ты привыкаешь".

Интересно, что на острове Мэн в 2006 году был проведён опрос о введении общенационального ограничения скорости, но местные жители отвергли этот план. 54% из 13 600 человек, ответивших на анкету по этому вопросу, проголосовали против ограничения скорости.

