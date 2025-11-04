Также он рассказал о ситуации с мобилизацией чиновников. Оказывается, до 6 тыс. из них уже мобилизовано.

Если в украинском обществе 40-50% составляют аграрные или рабочие профессии, то логично, что именно из этих сфер будет больше всего мобилизованных.

Об этом заявил военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире День.LIVE. Он признал, что украинцы видят неравенство в мобилизации, однако это не означает, что "выбирают по имущественному цензу".

Однако, по словам эксперта, в армии нужна качественная коммуникация:

"Должен быть диалог и обоснование, разъяснение, потому что армия - это все украинские граждане с разными предпочтениями, моральными, вкусовыми, жизненными".

Тимочко отметил, что в обществе бытует мнение, что нужно мобилизовать всех чиновников. Но, по словам эксперта, из 160 тыс. госслужащих 120 тыс. женщин, а из оставшихся 40 тыс. мужчин часть не подходит по возрасту.

"Из того, что там осталось (тех 20 тыс.), пять или шесть тысяч призваны. Итак, мы можем говорить из тех госслужащих, которые пригодны, призвали 25%", - пояснил Тимочко.

Мобилизация в Украине

24 октября Тимочко сообщал, что вскоре ТЦК не надо будет вызывать человека к себе для того, чтобы выяснить, имеет он право на отсрочку или нет. Он отметил, что все это станет возможным благодаря процессу цифровизации.

28 октября нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко заявлял, что в Украине повесток будут выписывать больше, поскольку в ТЦК расширится база по военнообязанным.

