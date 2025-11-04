В результате удара расчет противотанковых ракет ликвидирован, а разведывательное оборудование уничтожено.

Украинские силы нанесли удар по элитному российскому спецподразделению, дислоцированному на нефтяной платформе в Черном море.

В результате ударов ликвидирован расчет противотанковых ракет и уничтожено разведывательное оборудование на буровой установке "Сиваш", сообщили ВМС Украины.

Напомним, платформа "Сиваш" - одна из четырех морских установок, известных как "Вышки Бойко", включая "Петро Годованец", "Таврида" и "Украина", которые были захвачены Россией после аннексии Крыма в 2014 году.

Видео дня

Как пишет The Telegraph, после захвата платформ в 2014 году РФ оснастила каждую из них оборудованием разведки и радиоэлектронной борьбы, а также гидроакустическими системами.

Это позволило россиянам отслеживать поверхностную, воздушную и подводную активность в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой.

Издание отметило, что атака на буровую платформу последовала за серией ударов по российским энергетическим объектам.

Журналисты напомнили, что несколько дней назад ВМС Украины нанесли ракетные удары по двум ключевым российским объектам – Орловской ТЭС и подстанции "Новобрянская". По данным украинских военных, обе цели поставляли электроэнергию предприятиям, связанным с российской оборонной промышленностью.

Сдвиг в сторону ослабления России

Растущие атаки Украины на российские энергетические объекты и военные базы в глубине РФ знаменуют собой стратегический сдвиг, направленный на ослабление способности Москвы вести войну.

При этом РФ в преддверии зимы также нацелилась на украинские энергетические объекты. А на суше, как отметило издание, россияне продолжают продвигаться на востоке Украины.

По данным американского Института изучения войны, в октябре Россия захватила 461 кв км украинской земли, преимущественно в Донецкой области. Издание отметило, что сейчас Россия контролирует 81% территории Донецкой области.

Война в Украине: удар по "Вышкам Бойко"

Вчера днем Военно-морские силы ВСУ поразили элитное спецподразделение россиян, которое находилось на буровой установке "Сиваш" в Черном море.

Военные объяснили, что россияне распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины боеприпасом "Ланцет", но на самом деле это украинские силы успешно применили дрон-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости: