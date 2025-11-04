Уже с сегодняшнего дня геомагнитная активность должна пойти на спад.

В последние дни на Земле наблюдается магнитная буря от слабой до умеренной. Ожидается, что уже с сегодняшнего дня, 4 ноября, ситуация должна нормализоваться и магнитная буря прекратится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Эксперты сообщают, что солнечный ветер остаётся усиленным из-за влияния корональной дыры. Из-за этого все еще возможны дальнейшие активные периоды, однако магнитной бури уже не ожидается.

По прогнозу, в течение 5 и 6 ноября установится спокойное состояние.

Магнитные бури - как защититься

Магнитные бури - это колебания магнитного поля Земли, которые могут вызывать головные боли, слабость, раздражительность и скачки давления. Чтобы снизить их влияние, важно соблюдать спокойный режим дня и не перегружать организм. В такие периоды стоит больше отдыхать, избегать стрессов и спать не менее 7-8 часов. Полезно пить больше чистой воды, уменьшить количество кофе, алкоголя и жирной пищи.

Рацион лучше обогатить продуктами с магнием и калием - бананами, орехами, рыбой, овощами. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует контролировать давление и держать под рукой нужные лекарства. Также помогает прогулка на свежем воздухе, дыхательная гимнастика и спокойная музыка. Правильный режим и позитивный настрой помогут легче перенести магнитные бури.

