Премьер-министр отметила, что работа по этому вопросу уже ведется.

Газ, который Украина получает через территорию Словакии, может подешеветь. Братислава может снизить тариф транзит "голубого топлива" для Киева.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в комментарии РБК-Украина отметила, что для этого "Нафтогаз" должен заключить долгосрочные контракты.

"Для этого (снижения тарифа на транзит газа, - УНИАН) нужны долгосрочные контракты по газу (по импорту, - УНИАН.)", - сообщила Свириденко, комментируя условия, на которых Словакия может снизить тариф на транзит, для удешевления импортного газа для Украины.

По ее словам, руководство "Нафтогаза" уже работает над подготовкой необходимых контрактов.

Удары России и подготовка к зиме - главные новости

16 октября российские оккупанты в шестой раз за месяц ударили по газовой инфраструктуре Украины, что привело к остановке работы части критических объектов. В "Нафтогазе" сообщили, что подобные удары приводят к уменьшению объема добычи газа в Украине. Всего в октябре было семь таких ударов.

28 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже собрала 70% финансирования для импорта газа для прохождения отопительного сезона. При этом он указал, что есть понимание, как аккумулировать необходимую сумму.

3 ноября украинский лидер заявил, что не хватает еще около 750 миллионов долларов для того, чтобы закрыть вопрос закупки газа.

