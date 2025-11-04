Если РФ оккупирует Покровск, это будет важнейшее ее территориальное достижение со времени захвата Авдеевки.

Если Россия захватит Покровск и Константиновку, это даст ей платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области - Краматорску и Славянску. Кроме того, это будет важнейшее территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года. Об этом пишет The Independent.

Некоторые западные военные аналитики, в частности старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли, утверждают, что захват Покровска принесет России важную победу, особенно если она сможет сделать это до конца 2025 года.

Впрочем, хоть взятие Покровска важно для России из оперативных соображений, по словам Ли, все равно у нее будет еще "много работы", чтобы оккупировать остальную территорию Донецкой области.

В статье говорится, что Украина все еще контролирует около 10% Донетчины, что составляет почти 5000 кв. км на западе области.

Россия пытается захватить Покровск уже больше года, напомнило издание. При этом вместо полноценного наступления, которое она применяла в предыдущих битвах, например, за город Бахмут аналогичного размера, в случае с Покровском она использует "клещевое движение", чтобы постепенно окружить населенный пункт и перерезать линии снабжения для Сил обороны Украины.

Тактика оккупантов в Покровске заключается в том, что они отправляют небольшие подразделения и беспилотники, чтобы нарушить логистику и посеять хаос в тылу, прежде чем отправить большие подкрепления, пишет издание.

Тем временем Украина поспешила укрепить позиции в городе.

"В городе и на подступах к нему идут ожесточенные бои... Логистика сложная. Но мы должны продолжать уничтожать оккупантов", - цитирует издание президента Украины Владимира Зеленского.

Ситуация в Покровске: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, россияне скапливаются в окрестностях Покровска и действуют все увереннее. Аналитики Института исследования войны рассказали, что оккупанты проникают в город из района Зверево-Шевченко-Новопавловка и накапливаются на северо-восточной и северной окраинах. При этом ВСУ продолжают оборонительные усилия и контратаки. В частности, украинские военные продвинулись в восточном Родинском, где сохранялось присутствие российских войск.

Военный ВСУ Андрей Ткачук рассказал о ситуации в Покровске. По его словам, российские подразделения, которые проникают в город, инфильтрируются, вступают в стрелковый бой с расчетами наших дронаров, и это указывает на то, что они находятся на большой территории города. Но что важно, отметил Ткачук, они не находятся массово на всей территории города.

Также мы писали, что дополнительные силы украинских спецназовцев прорвались в Покровск. По сообщению ГУР, продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.

