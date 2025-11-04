По словам энергетиков, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Сегодня ночью российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по югу Одесской области - атакована портовая и энергетическая инфраструктура, энергетики заявляют значительные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, россияне массированно атаковали город Измаил. По данным следствия, 4 ноября в результате обстрела повреждены объекты портовой и энергетической инфраструктуры. Люди не пострадали. Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас на месте работают прокуроры и сотрудники полиции.

По данным Измаильской РГА, несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры. Повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. Штаб Измаильского городского совета работает над решением вопроса по восстановлению электроснабжения в пострадавших районах и фиксирует последствия поражений. Начата работа комиссии по оценке масштабов разрушений.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить стабильное снабжение света в дома граждан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС уточнили, что в результате попаданий вспыхнули пожары. Для ликвидации последствий привлекались 5 единиц техники и 24 пожарных, а также - техника и личный состав пожарной команды села Кислица и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины.

Как отметили в компании ДТЭК "Одесские электросети", враг повторно атаковал энергетический объект.

"Повреждения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Наши бригады приступят к аварийно-восстановительным работам, как только получат разрешение от военных и спасателей", - отметили в компании.

Удары РФ по Одесской области

Напомним, армия РФ ночью 29 октября атаковала север Одесской области, где произошли попадания в объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Ранения получил 52-летний энергетик. Из-за попадания возник пожар, часть потребителей временно осталась без электроснабжения. По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, был атакован город Подольск. В результате вражеской атаки без электроснабжения остались более 50 населенных пунктов.

