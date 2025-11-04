Если в середине октября в стране регистрировали 3 заявления на защиту от украинских юношей, то на середину октября таких было уже 185.

В Швейцарии с начала осени резко возросло количество заявлений на получение статуса временной защиты от украинских беженцев возрастной категории 18-22 года.

Как сообщило издание Swissinfo, по данным Госсекретариата по вопросам миграции Швейцарии (SEM), сразу после вступления в силу в августе разрешения на выезд из Украины юношей в возрасте 18-22 года, количество заявлений о предоставлении защиты от этой категории выросло во всех европейских странах.

Издание даже привело цифры: в конце августа в Швейцарии зарегистрировали только 3 заявления от мужчин из Украины этой возрастной категории, а в сентябре это количество выросло сначала до 33, затем до 77 и достигло максимума в 185 в середине октября.

По данным SEM, заявления на получение статуса защиты S, зарегистрированных в Швейцарии с сентября, от молодых украинских мужчин, составляют около 30% от всех заявлений.

Издание отметило, что в настоящее время наблюдаются признаки того, что пик наплыва молодых украинцев в Швейцарию прошел.

Разрешение на выезд украинцев 18-22 лет

В конце августа украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

После этого в Польше сообщили, что количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, въезжающих в страну, выросло с 19 в неделю в середине августа до более 1000 в середине сентября. В октябре эти показатели выросли еще больше и составляют почти 1800 украинских парней в неделю.

Также министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган заявил о значительном увеличении количества украинцев, прибывших в страну с началом осени. Он отметил, что это связано с тем, что Украина изменила свое законодательство, позволив мужчинам от 18 до 24 лет выезжать из страны.

