Бывшая участница романтического реалити "Холостяк" Виктория Зварич, она же Виточка, ответила на слухи о шоу. В частности, она призналась, получают ли девушки гонорар за участие.

По словам Виточки, которая не получила розу от актера Тараса Цымбалюка на первой вечеринке проекта, все участницы борются за сердце главного героя не за деньги.

"Могу с уверенностью опровергнуть эти слухи. Участие девушек в проекте не оплачивается. Ни одна из девушек не получает никаких финансовых "плюшек", все приходят на проект исключительно по собственному желанию. Хоть и с разными целями. В том числе - романтическими. Но я, честно говоря, была бы не против, если бы мне заплатили. Может, меньше нервничала бы", - подчеркнула этнолог в интервью для РБК-Украина.

Девушка также призналась, что не успела особо с кем-то из экс-конкуренток подружиться. Однако назвала своих фавориток, за которых будет болеть дальше.

"Мне импонирует Яна, та что учительница, Юля Артюх, которая работает в сфере логистики, и Оля Дзундза - тренер. Не уверена, буду ли смотреть реалити в дальнейшем, но буду болеть за них", - добавила Виточка.

