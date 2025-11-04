Ощутимое снижение температуры прогнозируют на следующую неделю.

В ближайшие дни температура в Украине будет колебаться, а на следующей неделе придет ощутимое похолодание - ночью уже будут "минусы". Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 4 и 5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода.

С 6 по 10 ноября у нас в стране снова потеплеет, а затем температура заметно снизится.

Видео дня

"С 11-12 ноября ожидается ощутимое похолодание, ночью до "минусов", днем постепенно, во второй половине следующей недели - до +2...+8 градусов", - спрогнозировала она.

Синоптик акцентировала, что этот прогноз долгосрочный, поэтому потребует еще уточнений.

Похолодание в Украине - что известно

Ранее синоптик Игорь Кибальчич также спрогнозировал похолодание в Украине. По его данным, теплая погода в Украине продержится еще несколько дней, а с 9 ноября ожидается постепенное похолодание и снижение температуры.

В ближайшие дни температура воздуха будет держаться в пределах +10°...+16°, а на юге страны местами повысится до +19°. Погодные условия будут оставаться относительно стабильными до 8 ноября, однако уже с 9 числа начнет поступать холодный воздух с севера, что приведет к снижению температуры на 4-8 градусов.

Осадков в этот период почти не предвидится - небо будет частично облачным, а ночью и утром местами будет образовываться туман.

Вас также могут заинтересовать новости: