5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ночью российские войска атаковали ракетой и беспилотником Николаевскую общину Синельниковского района Днепропетровской области. Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, среди пострадавших двое детей: 15-летний парень будет лечиться амбулаторно, а 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Двое взрослых тоже тяжелые.

Загорелись кафе-магазин, частный дом и авто, побиты 12 домов, рассказал чиновник. Кроме того, был удар россиян КАБом по Васильковской громаде - там разбиты авто.

"По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами, артиллерией и РСЗО "Град". Попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Пострадали трое мужчин - 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Изуродовано авто скорой", - написал глава ОГА.

Также по Павлограду агрессор попал беспилотником. По словам Гайваненко, в городе повреждена инфраструктура.

Российские удары по Днепропетровской области

Как сообщал ранее УНИАН, 1 ноября Россия ударила по Днепропетровской области, в результате чего погибли военные. Как сообщили в группировке войск "Восток", в результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По информации журналиста Дмитрия Святненко, россияне ударили баллистикой по военным, которых собрали для награждения. Погиб, в частности, его брат 43-летний Владимир Святненко с позывным "Знахарь", который был пилотом БПЛА и служил в 35 отдельной бригаде морской пехоты.

Также 2 ноября россияне массированно ударили дронами по Павлограду. В результате вражеской атаки погиб 55-летний мужчина. Также ранения получили три человека, среди них восьмилетняя девочка. Другими пострадавшими оказались 71-летний мужчина и 39-летняя женщина.

