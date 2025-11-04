Силы обороны имели тактические успехи в районе города.

Ситуация в районе Покровска остается критической. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Андрей Ткачук - майор ВСУ, политолог.

"В городе идут бои. Российские подразделения, которые проникают в город, инфильтрируются, вступают в стрелковый бой с расчетами наших дронаров. Это указывает на то, что они находятся на большой территории города. Но что важно, они не находятся массово на всей территории города. Россияне постоянно передвигаются, как и наши бойцы. Там такой хаос, который и у нас и у них работает. Потому что в одном доме несколько часов могут находиться российские военные, через несколько часов они могут перейти в другой", - сказал Ткачук.

Он добавил, что россияне заняли позиции на южных окраинах города, расположив там свои расчеты пилотов БПЛА. Они наносят удары по позициям Сил обороны, Украина взамен пытается отвечать симметрично.

Видео дня

"Также есть асимметричные действия. Которые проводило на прошлой неделе Главное управление разведки, другие спецподразделения. Которые проводили операции по поддержке и обеспечению наших военнослужащих. Некоторые тактические успехи были у нас. Но на оперативно-стратегическом уровне на сегодня оно не дает каких-то сдвигов. Но ситуация к северу от Покровска, то, что Родинское пока не находится под влиянием россиян и там их сдерживают, дает нам возможность. Город не в полноценном окружении, можно проводить определенные действия как маневровые, так и защитные, контратакующие в самом городе", - добавил Ткачук.

Ситуация в Покровске: важные новости

Как сообщал УНИАН, в ГУР подтвердили информацию о том, что их подразделения проводят операцию в Покровске. Там отметили, что после успешной десантной операции спецназовцы заняли рубежи, пробили наземный коридор и туда присоединились дополнительные подразделения.

В то же время президент Владимир Зеленский ранее заявил, что "не знает" об операции ГУР в Покровске. Он также добавил, что подобные операции выполняют спецназовцы по всей линии соприкосновения.

Вас также могут заинтересовать новости: