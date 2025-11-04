Потеют кони не так, как люди, поэтому нам может и не приятно на это смотреть.

Люди слегка в ужасе, узнав правду о том, как потеют лошади. Периодически в интернете всплывают странные факты из нашей жизни, о которых мы даже и не догадывались. В частности, это касается животных. И впоследствии новая информация рушит привычные представления о вещах вокруг нас.

Каждый день приносит новые знания, и сегодня интернет узнал, как потеют лошади. Как видно на одном из видео, когда лошади потеют, их пот может превращаться в странную белую пену. Они в каком-то смысле "производят собственный шампунь", пишет IFL Science.

Потоотделение встречается у многих млекопитающих, но только у некоторых — например, у лошадей, людей, ряда приматов и быков — оно служит механизмом охлаждения организма.

"Хотя большинство четвероногих тоже потеют, делают они это в основном для поддержания здоровья кожи, создания запаха (мы так же), а также даже для образования ушной серы", — объясняет автор и ученый Вайбарр Крэгэн-Рид, добавляя, что именно это давало людям небольшое преимущество в охоте.

Для терморегуляции большинство животных используют внутреннюю циркуляцию воздуха — то есть дыхание с открытой пастью (частое, поверхностное) для охлаждения. Их телу приходится активно работать, чтобы снижать тепло. Это означало, что в жаркий день мы могли гнаться за четвероногим, и когда ему приходилось останавливаться, чтобы сбросить тепло, мы могли продолжать и сокращать дистанцию.

В итоге разрыв между хищником и добычей уменьшался, их "технология" давала сбой, а наша продолжала работать. Пот делал нас куда более эффективными охотниками, чем можно было подумать.

Лошади, зебры и ослы потеют, чтобы охлаждаться. Пот охлаждает организм благодаря испарению: тепло тела нагревает жидкость, превращая ее в пар, и таким образом кожа охлаждается.

У лошадей, как можно заметить, довольно густой волосяной покров. Это мешало бы охлаждению, несмотря на огромное количество пота, который они выделяют: шерсть не давала бы поту добираться до поверхности волосков, где он может испаряться и охлаждать животное.

"Чтобы решить эту проблему, у лошадей, по-видимому, выработался поверхностно-активный, похожий на моющее средство белок, который выделяется в очень высокой концентрации с потом (у людей пот богат солью, но беден белком)", — говорится в научной работе по этой теме.

Этот белок — латерин — предположительно смачивает волоски, облегчая поток влаги для испарения; побочный эффект — пена, которую часто можно наблюдать на шкуре потеющей лошади, особенно в местах трения.

Хотя мы уже знаем, что такие поверхностно-активные вещества важны для охлаждения лошадей, изучить предстоит еще многое.

"Факторы, влияющие на выработку латерина у лошадей, до сих пор неизвестны", — объяснил директор по вопросам питания в Kentucky Equine Research Питер Хантингтон. Популярные мнения включают недостаточную спортивную форму и избыток белка в рационе, но однозначного ответа нет, добавил он. Лошади, люди и один вид обезьян — единственные млекопитающие, которые обильно потеют для охлаждения, но состав их пота сильно различается: у людей пот содержит мало электролитов и много белка, а у лошадей — наоборот, мало белка и много электролитов.

Так что если вы видите лошадь, покрытую пеной, знайте: так она охлаждается.

