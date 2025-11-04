Удары РФ привели к пожару и обесточиванию части потребителей.

Российская армия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Одесской области, в результате которых украинцы остались без электроэнергии, сообщает Министерство энергетики.

"На объектах энергетической инфраструктуры, подвергшихся повреждениям, продолжаются аварийно-восстановительные работы", - отметили в энергетическом ведомстве.

В Минэнерго также напомнили, что в с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 в некоторых регионах Украины будут поочередно отключать свет, а промышленность в это же время должна ограничить потребление электроэнергии до определенного уровня, поскольку будут действовать графики ограничения мощности.

Как уточнили в Измаильской РГА, ночью 4 ноября враг массированно атаковал энергетическую и портовую инфраструктуру Измаильского района.

"Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры", - отмечается в сообщении

В результате ударов возникли пожары, а часть потребителей остались без света.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

С начала осени Россия активизировала атаки на украинскую энергетику. В ночь на 30 октября враг в третий раз с начала октября массированно атаковал ракетами и дронами объекты энергетики. В результате ударов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко констатировал, что враг стремится довести энергосистему до непригодного состояния.

Из-за вражеских атак энергетики вынуждены круглосуточно работать - параллельно с этим вводят и плановые отключения для балансировки системы.

