Если вовремя провести диагностику и ремонт, стиральная машина будет служить долгие годы.

Бытовая техника в большинстве своем недешевое удовольствие. Поскольку стирать вещи нужно всем, многих волнует, как часто надо менять стиральную машину и из-за чего она может сломаться.

Стоит понимать, когда с техникой что-то не так, чтоб вовремя устранить проблемы и не довести все до покупки новой. Ранее мы рассказывали, как сэкономить на стирке.

Сколько в среднем служат стиральные машины

При умеренной эксплуатации стиралки обычно "живут" от десяти до пятнадцати лет. Однако важно понимать, что двигатель рассчитан не на годы использования, а на количество запусков. В частности, в открытых источниках указывается показатель в 3,5 тысячи запусков. Если же модель некачественная или за техникой плохо ухаживали, она может сломаться и через пять лет использования.

В вопросе того, сколько служит стиральная машина, важно и качество самой техники. Дольше всего работают модели, которые были собраны с учетом европейских технологий.

Как понять, что со стиральной машиной что-то не так

Эксперты из Appliance Tech Pro назвали 10 признаков того, что ваша техника может сломаться. Среди них проблемы с барабаном и перемешиванием, протечки, коды ошибок и не только.

Вот как понять, что стиральная машина скоро сломается.

1. Вода в барабане после цикла стирки

Эта проблема может возникнуть из-за засорения шланга или неисправности сливного насоса. Сначала это может привести к появлению плесени и неприятного запаха. В результате одежда будет плохо отстирываться - избыток воды разбавляет моющее средство. В дальнейшем техника просто сломается.

2. Недостаточно воды в барабане

Если одежда частично сухая будто ее и не стирали, это тоже плохой сигнал. Проблема может быть связана с неисправным впускным клапаном воды, который регулирует ее подачу в стиральную машину.

3. Барабан перестает вращаться

Без вращения барабана вещи не трутся друг о друга и процесс стирки не происходит. Причина такого может крыться в неисправном двигателе или изношенном ремне. В любом случае, нужно вызвать эксперта для диагностики и ремонта.

4. Необычные шумы во время работы

Стук, визг или лязг - это способ вашей стиральной машины сообщить о неисправностях. Источники шума могут быть разные: от ослабленной или поврежденной детали до несбалансированной нагрузки. Своевременный осмотр техники мастером позволит не дать ей окончательно сломаться.

5. Чрезмерная вибрация

Если машинка как-то странно вибрирует, подпрыгивает или даже сдвигается во время отжима, то пора бить тревогу. Это может происходить из-за изношенности амортизаторов или несбалансированной нагрузки, однако такое чрезмерное движение способно привести к еще большим проблемам и поломкам.

6. Утечка воды

Вода на полу - это всегда плохой знак, который нельзя игнорировать. Он может указать на поврежденные шланги или изношенный уплотнитель двери.

Не спешите вытирать воду, ведь нужно найти, откуда она вытекает. Выключите стиральную машину и вызовите мастера, чтоб он нашел проблему и устранил ее.

7. Коды ошибок

Бывает такое, что машинка перестает стирать и выдает код ошибки. С ее помощью можно легко понять, что не так с техникой:

F0E4 - проблема с подачей воды;

E3 - проблема с двигателем или платой, которая им управляет;

F5E3 - ошибка блокировки крышки.

Многие производители предоставляют список кодов ошибок и их значений. Определив проблему, вы сможете решить, как ее устранить.

8. Неприятные запахи

Если машинка неприятно пахнет, значит внутри нее что-то не так. Причиной могут стать плесень и грибок, остатки моющего средства или плохая вентиляция из-за закрытой крышки.

9. Длительные циклы стирки

Это не только приводит к повышенному потреблению электроэнергии, но и может указать на множество проблем. Цикл стирки может затянуться, если у вас засоренные фильтры или неисправные датчики. Стоит очистить фильтры и обратиться к специалисту, если ситуация не решится.

10. Непостоянная температура воды

Если машинка неожиданно переключается между горячей и холодной водой, то это может негативно повлиять на вещи, которые стираются. Так происходит, когда в технике ломается термостат, впускной клапан воды или возникают проблемы с линиями подачи горячей и холодной воды.

Для начала проверьте правильность подключения труб подачи горячей и холодной воды и отсутствие перегибов. Если это не решит проблему, нужно вызвать специалиста для диагностики и устранения причины.

