Цена полета - 657 тысяч долларов, а первые космические туры стартуют уже в 2026 году.

Японский стартап Innovative Space Carrier Inc. (ISC) разрабатывает суборбитальный самолет, который сможет долететь из Токио в Нью-Йорк всего за один час. Новый аппарат ASCA сократит привычный 12-часовой перелет через Тихий океан до 60 минут - но цена за такую скорость впечатляет: 657 000 долларов за билет туда и обратно, пишет Supercar Blondie.

Проект поддерживает туристическое агентство Nippon Travel Agency, а его цель - объединить космические и авиационные технологии в формате роскошных сверхбыстрых путешествий.

Самолет, стартующий с моря

ASCA будет стартовать вертикально с морской платформы, которую разрабатывает судоходный гигант Mitsui OSK Lines. Это решение минимизирует риски, шум и нагрузку на окружающую среду.

Видео дня

После запуска самолет будет подниматься выше стратосферы, а затем планировать обратно в атмосферу, совершая контролируемую посадку вблизи целевого города.

Полет протяженностью более 10 800 км продлится около часа - это эквивалент скорости примерно 9 Махов, что делает ASCA одним из самых быстрых пилотируемых летательных аппаратов в мире.

Космический опыт для путешественников

ISC планирует начать предоставлять "космические впечатления" уже в 2026 году. Речь идет о симуляторах, тренировках в стиле космонавтов и коротких ознакомительных полетах. Полноценные пассажирские рейсы ожидаются к 2040-м годам, после завершения тестов и утверждения технологии.

Во время полета пассажиры будут испытывать короткие перегрузки и несколько минут невесомости, ведь маршрут будет проходить на границе космоса.

Вас также могут заинтересовать новости: