Евгения также рассказала о состоянии музыканта в последние дни жизни.

Жена покойного украинского музыканта, основателя и лидера группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко - Евгения - рассказала, как переживает потерю мужа.

Напомним, что музыкант ушел из жизни 20 октября. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Но по словам женщины, 55-летний Андрей не жаловался на плохое самочувствие и не болел. Поэтому его смерть стала для нее сильным ударом.

"Сейчас не могу понять и принять то, что его нет с нами. Он не болел, не жаловался на состояние здоровья. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов. Он 30 лет "горел" музыкой", - отметила Евгения в программе "ЖВЛ представляет".

К слову, на днях в Киеве состоялся концерт памяти Андрея Яценко. Женщина поблагодарила всех поклонников за поддержку.

"Я очень благодарна всем, кто пришел поддержать меня и память об Андрее. Это огромная потеря для музыкального мира, для украинских музыкантов, потому что Андрей развивал культуру, давал музыкантам выражаться", - добавила вдова артиста.

Напомним, ранее тетя покойного Дизеля из Green Grey рассказала, как узнала о его смерти.

