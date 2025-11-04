Местные власти подтвердили атаку на нефтехимический завод в республике Башкортостан.

Беспилотники атаковали регионы России, СМИ сообщили о пожарах на нескольких предприятиях. Официально пока подтверждена только атака на нефтехимический завод в республике Башкортостан в городе Стерлитамак.

"Промышленный комплекс Стерлитамака был подвергнут террористической атаке двумя БпЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятия оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха", - написал глава городской администрации Эмиль Шаймарданов.

Эту же информацию подтвердил и глава республики Башкортостан Радий Хабиров. Стерлитамакский нефтехимический завод специализируется на производстве каучуков, ионола, авиационного бензина.

Видео дня

Тем временем издание Astra показало видео из города, на котором слышны звуки взрывов, а также обнародовало кадры пожара, возникшего после атаки беспилотников.

"Предварительно, на этом видео зафиксировано горение либо железнодорожных цистерн на путях, либо емкости чуть севернее. При этом, по свидетельствам местных жителей, возгораний на заводе несколько", - рассказал OSINT-аналитик Astra.

Кроме того, ночью взрывы прогремели в городе Кстово Нижегородской области РФ. Astra сообщила о пожаре в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода. По данным издания, эти два предприятия расположены рядом.

Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол, а также, по сообщению СМИ, компоненты для взрывчатки. Завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один из ведущих НПЗ РФ. Выпускает более 50 наименований нефтепродуктов. Мощность - 17 млн тонн в год.

Известно также о взрывах этой ночью в Волгоградской области. По сообщениям российских СМИ, там вспыхнула электроподстанция "Фроловская".

В Минобороны РФ отчитались, что за ночь якобы уничтожили 85 украинских БпЛА: 40 - над территорией Воронежской области, 20 - над Нижегородской, 10 - над Белгородской, 6 - над Курской, 4 - над Липецкой, 2 - над Волгоградской, 2 - над территорией республики Башкортостан и 1 над Саратовской областью.

Удары по нефтяным объектам РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в ночь на 3 ноября. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6. Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

2 ноября Украина поразила НПЗ в порту Туапсе. Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания, сообщили источники в спецслужбе.

Вас также могут заинтересовать новости: