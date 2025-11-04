Кремль готовит "торжественное открытие" театра, где в 2022 году российская авиация убила сотни гражданских. Украина называет это попыткой скрыть преступление.

В Мариуполе готовятся к открытию восстановленного драматического театра - того самого, который российская авиация уничтожила в марте 2022 года, несмотря на большую надпись "ДЕТИ" у входа. Во время бомбардировки тогда погибли сотни мирных жителей, которые прятались внутри, пишет The Times.

Теперь Кремль завершает реконструкцию здания, называя это "возрождением города и театра". На новом сайте учреждения говорится:

"События 2022 года стали тяжелым испытанием для города и театра... Опять, как это уже случалось много раз раньше, театр вместе с самим Мариуполем возрождается".

По сообщениям российских СМИ, первые спектакли состоятся уже на новогодние праздники - на сцене снова будут звучать произведения Пушкина, Чехова и советская классика.

Здание, построенное еще в советское время, восстанавливала компания из Санкт-Петербурга. Однако украинская сторона называет этот проект кощунственным. Городской совет Мариуполя в изгнании обвинил оккупационные власти в попытке "петь и танцевать на костях" жертв бомбардировки.

"После оккупации первое, что сделали россияне, - огородили место преступления, чтобы скрыть вывоз тел погибших", - отметили в заявлении.

По данным Amnesty International, удар по театру был "явным военным преступлением". Внутри тогда находилось около тысячи человек - среди них беременные женщины, матери с детьми и воспитанники детских домов. По оценкам правозащитников, погибло до 600 человек.

После разрушения часть труппы театра выехала на подконтрольную Украине территорию. Около 50 из 200 довоенных работников продолжают выступать под украинским флагом, тогда как остальные участвуют в проектах, подконтрольных российской администрации.

Кремль отрицает факт авиаудара, заявляя без доказательств, что театр "взорвали украинские войска". Между тем президент Владимир Зеленский отмечает: российская "реконструкция" - это попытка замести следы военных преступлений.

"Они заливают тела бетоном и маскируют запах хлором", - заявлял он ранее.

Удар по драмтеатру в Мариуполе - что известно

Напомним, что Мариуполь остается одним из символов российских разрушений. По данным Киева, во время осады города в 2022 году погибло до 20 тысяч человек, а 95% зданий были разрушены или повреждены.

Одним из самых жестоких преступлений против гражданских стал удар по драмтеатру. 16 марта 2022 года россияне сбросили бомбы на драмтеатр в Мариуполе. Там укрылись сотни жителей с детьми. После бомбардировки разрушилась центральная часть драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

В драмтеатре Мариуполя погибли 600 человек. Журналисты установили огромное количество погибших благодаря реконструкции 3D-модели плана здания, которую неоднократно просматривали непосредственные свидетели атаки оккупантов, которые подробно описывали, где прятались люди. В мае 2022 года стало известно, что оккупанты "зачистили" драмтеатр в Мариуполе и вывезли тела жертв.

