По данным СМИ, в Севастополе загорелся старый корабль проекта "Альбатрос-М", тогда как украинская разведка накануне уничтожила российские радары и объекты ПВО.

В оккупированном Севастополе вспыхнул российский малый противолодочный корабль проекта 1124-М "Альбатрос-М", который входит в состав Черноморского флота РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Как отмечается, пожар произошел еще 3 ноября, но идентифицировать судно удалось не сразу - надстройка была закрыта маскировочными сетками.

Очевидцы сообщили, что это МПК проекта 1124-М "Альбатрос-М"". По данным канала, в составе Черноморского флота РФ остаются только четыре таких корабля, построенные еще в 1980-х годах - "Муромец", "Суздалец", "Касимов" и "Ейск". Два из них еще в 2024 году эвакуировали на Новороссийскую базу, а остальные - остались в Севастополе.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, пожар произошел на фоне активных украинских операций в Крыму. В ночь на 2 ноября бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили несколько объектов российской противовоздушной обороны на полуострове. В частности, были поражены аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-1АС и станция П-18 "Терек" оккупационной армии РФ.

Вероятно, этот инцидент - очередной удар по ослабленному Черноморскому флоту России, который за последний год понес значительные потери в результате украинских атак. Впрочем, ни оккупационные власти Крыма, ни Силы обороны пожар на этом корабле пока не комментируют.

Вас также могут заинтересовать новости: