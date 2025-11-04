Ночью и утром местами может наблюдаться туман.

Украинцев ждет теплая неделя, дневная температура на юге страны будет достигать до +16 градусов. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, долго ли еще продержится такое тепло, которым начался ноябрь, он рассказал, что с 4 по 6 ноября погоду у земной поверхности будет предопределять поле высокого давления. Впрочем, на высотах погодные процессы будут противоположными, что будет обусловливать облачность.

Кроме того, 4-5 ноября с запада будет перемещаться атмосферный фронт, который в большинстве областей вызовет небольшие, местами - умеренные дожди. 6 ноября уже будет преимущественно без осадков.

"Будет удерживаться теплая, как для этого времени, погода. Хотя температура будет испытывать незначительные колебания, в зависимости от прояснений", - отметил Семилит.

Ночью и утром местами по территории Украины может наблюдаться туман. Температура ночью составит +3°...+9°, а 5-6 ноября в западных областях 0°...+5°. В дневные часы - это +8°...+13°, а на юге страны - до +16°.

На уточнение относительно того, сколько еще времени будет тепло, синоптик отметил, что "в целом такая температура будет удерживаться в течение этой недели". В ночные часы могут быть определенные снижения температуры.

"Если у нас антициклончик будет, поле высокого давления на территории Украины, то в ночные часы будет интенсивнее охлаждение воздуха, поэтому ночью будет прохладнее. Но в дневные часы у нас будут сохраняться такие значения температуры, как сейчас. То есть без существенных изменений в течение недели. В дальнейшем мы пока не можем сказать, поскольку понимаем, что все может меняться", - сказал эксперт.

Так, в целом на этой неделе, если не считать небольшие, а местами - умеренные дожди 5 ноября в северных, центральных и южных областях, то "по температуре будет плюс-минус неплохо".

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что теплая погода в Украине продержится еще несколько дней, а затем украинцев ожидает похолодание.

Так, по данным Кибальчича, начало ноября будет теплым и практически без дождей, но с 9 числа ожидается постепенное похолодание и снижение температуры.

