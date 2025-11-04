Однако о появлении рекламы в Gemini в компании пока не упоминают.

Google начал тестировать рекламу в своих ИИ-сервисах, включая ИИ-режим в поиске. Об этом рассказал вице-президент компании по продукту Робби Штайн, отметив, что эксперименты уже запущены и пользователи постепенно начинают видеть первые примеры.

По его словам, Google хочет сначала сделать отличный продукт, но при этом уже изучает возможности интеграции рекламы в интерфейс новых ИИ-функций.

При этом чат-бот Gemini упомянут не был. Штайн говорил лишь о "Google AI experiences" - довольно широком определении, которое может включать в себя любые сервисы с искусственным интеллектом, связанные с поиском.

Google также тестирует новые рекламные форматы, которые будут отличаться от привычных спонсированных ссылок. Компания хочет, чтобы реклама выглядела естественно в диалоговом интерфейсе и воспринималась как "помощь пользователю, а не навязчивое объявление".

