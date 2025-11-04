Экономическая ситуация в столице Галичины сейчас лучше, чем была до полномасштабного вторжения

Люди, бизнес и инвестиции перемещаются в центр и запад Украины, подальше от зоны боевых действий. В результате расположенный практически на границе с Российской Федерацией Харьков, ранее промышленный центр и второй по величине город Украины, постепенно приходит в упадок, а вот Львов, наоборот, на подъеме, пишет The Economist.

По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе гораздо лучше экономическая ситуация, чем до российского вторжения. С 2022 года население столицы Галичины выросло до миллиона жителей, в значительной степени благодаря притоку 150 тысяч переселенцев из Харькова и других восточных районов. Около 280 компаний переехали во Львовскую область, в том числе 60 из Харькова.

Недавно на окраине города открылся большой промышленный парк, а также университет. Европейский Союз планирует помочь превратить Львов в железнодорожный узел, модернизировав сообщение с Польшей и Румынией. Город расположен в 70 км от процветающей Польши, ворот на рынки Европейского Союза. Многие жители области работают по ту сторону границы.

В Харькове же до полномасштабного вторжения проживало около 1,6 миллиона человек. По оценкам, сейчас это количество сократилось до показателя от 1,2 до 1,3 миллиона. Харьков находится всего в 40 км от границы со страной-агрессором.

До вторжения это был крупный образовательный центр, где обучалось около 270 000 студентов университетского уровня. Сейчас, из-за частых атак беспилотников и ракет, большинство образования осуществляется онлайн. Считается, что осталась лишь половина прежнего количества студентов.

На первом этапе войны России против Украины, начавшейся в 2014 году, город принял волну беженцев из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. С 2022 года сюда приехало еще больше беженцев из различных опустошенных войной районов на востоке. Однако значительная часть среднего класса города в дальнейшем выехала в более безопасные регионы на западе.

К 2022 году в Харькове было около 50 тысяч ІТ-специалистов. Согласно исследованиям, сейчас их доля упала - с 14% в 2021 году до 4% в прошлом году, а вот во Львове выросла с 14% до 18%.

В будущем город может восстановиться после войны, став хабом для Вооруженных Сил, где будет проживать много военных и их семей, - а также центром новой военно-технологической промышленности Украины.

Местные говорят, что Харькову понадобится по крайней мере десять лет, чтобы восстановиться. Сколько людей вернется, будет зависеть от того, насколько безопасно они себя будут чувствовать.

Аналитики отмечают, что реконструкция городов, таких как Харьков, потребует от правительства налоговых льгот и других стимулов, зависящих от риска, то есть близости к России или оккупированной россиянами территории.

Из-за миграции украинцев в пределах государства и за границу, Украине придется покрывать недостаток трудовых ресурсов за счет переселенцев из других стран. По оценкам, необходимое количество трудовых мигрантов может составлять 4,5 миллиона человек.

В свою очередь экономист Олег Пендзин отметил, что понемногу в Украину уже начали "завозить" таких мигрантов. Специалист указывает на то, что подобная миграция может нести в себе риски, с которыми уже давно столкнулись страны Западной Европы.

