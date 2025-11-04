Илья Ведмеденко

Специалисты обнародовали десять самых популярных новых автомобилей октября.

В прошлом месяце десять самых популярных моделей сформировали 38% украинского рынка новых легковушек. Об этом сообщает портал "УкрАвтопром".

Десятку самых популярных авто заполонили кроссоверы. Возглавил список новый электромобиль Volkswagen ID.UNYX, который, среди прочего, может похвастаться стильным дизайном и передовыми технологиями безопасности.

Прошлогодний лидер - Renault Duster - оказался на втором месте. На третьем расположился китайский BYD Song Plus. В целом хорошо виден стремительный рост популярности китайских моделей.

ТОП-10 самых популярных новых легковушек октября:

Volkswagen ID.UNYX - 441 единица;

Renault Duster - 432;

BYD Song Plus - 391;

Toyota RAV4 - 384;

BYD Leopard 3 - 261;

Toyota Land Cruiser Prado - 247;

Hyundai Tucson - 244;

Škoda Kodiaq - 217;

Volkswagen Touareg - 189;

Zeekr 7X - 169.

Украинский авторынок - другие новости

В октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых автомобилей, которое составило 7,8 тысячи единиц. Самым популярным в стране брендом оказался китайский BYD, который более чем в шесть раз превысил свои прошлогодние показатели. Также в тройку лидеров довольно ожидаемо попали Toyota и Volkswagen.

Напомним также, что недавно были названы самые популярные подержанные автомобили в Украине.

