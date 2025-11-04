В прошлом месяце десять самых популярных моделей сформировали 38% украинского рынка новых легковушек. Об этом сообщает портал "УкрАвтопром".
Десятку самых популярных авто заполонили кроссоверы. Возглавил список новый электромобиль Volkswagen ID.UNYX, который, среди прочего, может похвастаться стильным дизайном и передовыми технологиями безопасности.
Прошлогодний лидер - Renault Duster - оказался на втором месте. На третьем расположился китайский BYD Song Plus. В целом хорошо виден стремительный рост популярности китайских моделей.
ТОП-10 самых популярных новых легковушек октября:
- Volkswagen ID.UNYX - 441 единица;
- Renault Duster - 432;
- BYD Song Plus - 391;
- Toyota RAV4 - 384;
- BYD Leopard 3 - 261;
- Toyota Land Cruiser Prado - 247;
- Hyundai Tucson - 244;
- Škoda Kodiaq - 217;
- Volkswagen Touareg - 189;
- Zeekr 7X - 169.
Украинский авторынок - другие новости
В октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых автомобилей, которое составило 7,8 тысячи единиц. Самым популярным в стране брендом оказался китайский BYD, который более чем в шесть раз превысил свои прошлогодние показатели. Также в тройку лидеров довольно ожидаемо попали Toyota и Volkswagen.
