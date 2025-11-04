Министерство юстиции сообщило, что в Ирландию ежедневно прибывают по меньшей мере 50 украинцев.

Украинским беженцам, прибывающим в Ирландию, сократили срок пребывания в жилье, предоставленном государством.

Как сообщает издание RTE, проживание в государственных квартирах сокращено до 30 дней, согласно изменениям, принятым в правительстве страны.

До этого беженцы из Украины имели право находиться в таком жилье в течение 90 дней.

Теперь предлагается, что работающие украинские беженцы будут самостоятельно оплачивать жилье в виде взносов. Рассматриваются варианты взносов в размере от 15 до 238 евро в неделю в зависимости от заработка.

Издание отметило, что на внедрение этой инициативы может уйти год.

Также министр юстиции Джим О'Каллаган заявил о значительном увеличении количества украинцев, прибывших в страну с началом осени. Он отметил, что, если такая тенденция сохранится, то властям придется искать дополнительное жилье для беженцев.

Это связано с тем, что Украина изменила свое законодательство, позволив мужчинам от 18 до 24 лет выезжать из страны.

Всего в Ирландию с начала войны приехали 100 тыс. украинских беженцев, но в настоящее время их количество оценивается в 83 тыс.

