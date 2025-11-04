Украинская ПВО сбивает большинство, но атаки все чаще наносят ущерб мирным жителям.

Россия резко усилила воздушную кампанию против Украины, запустив в 2025 году более 44 тысяч беспилотников типа "Шахед" и их вариантов - в четыре раза больше, чем за весь 2024 год. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным аналитиков, количество запусков дронов-смертников выросло на 303%, что создает беспрецедентное давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

Около 64% дронов в этом году удалось сбить - чуть меньше, чем в 2024-м (68%), ведь массированные атаки перегружают ПВО. Несмотря на это, украинские военные перехватывают большинство "Шахедов" еще до того, как они успевают нанести удар. Корреспондент Sky News Джон Спаркс видел, как украинские подразделения на востоке страны уничтожают российские дроны прямо в воздухе.

Рост угрозы для гражданских

В то же время все больше дронов прорываются сквозь оборону, вызывая жертвы среди гражданского населения.

По данным Мониторинговой миссии ООН, с января по сентябрь 2025 года в результате российских ракетных и дроновых атак погибли по меньшей мере 494 мирных жителя. Это первый год, когда ООН начала отдельно отслеживать удары "Шахедов" и других барражирующих боеприпасов, поэтому точные сравнения с предыдущими периодами пока невозможны.

Модернизированные "Герани" с более тяжелыми боеголовками

После начала полномасштабного вторжения Россия получала иранские "Шахеды", а впоследствии наладила собственное производство под названиями "Герань-1" и "Герань-2". Эксперты компании EODynamis отмечают, что россияне постоянно модифицируют эти дроны, добавляя более тяжелые боеголовки - от 50 до 90 кг, а также экспериментируют с типами взрывчатки: осколочно-фугасной и термобарической, способной уничтожать укрепления.

В июле российские медиа показали кадры с завода по производству "Шахедов" в спецэкономзоне "Алабуга" (Татарстан). По сообщениям, предприятие планирует выпускать до 25 тысяч дронов в год, а по данным украинской разведки, до конца 2025 года Россия может изготовить около 79 тысяч таких аппаратов.

Специалист CSIS Ясир Аталан объясняет: Россия использует тактику истощения - массовыми атаками заставляет Украину тратить дорогие ресурсы на перехват более дешевых целей.

"Цель нападающего - заставить защитника потратить время, усилия и деньги. Вы можете сбивать "Шахеды", но каждый запуск - это еще одна попытка истощить оборону", - сказал он.

Стоимость одного дрона Shahed оценивают в 20-50 тысяч долларов, тогда как ракета ПВО может стоить в сотни тысяч. Именно поэтому украинские войска все чаще применяют дроны-перехватчики, чтобы уменьшить дисбаланс стоимости.

Эксперт по взрывчатке Чарли Валентайн отмечает:

"Успех в войне дронов зависит от того, кто быстрее адаптируется и сможет действовать наиболее экономично".

"Шахеды" на войне - последние новости

Украинская разведка сообщает, что РФ планирует в текущем году увеличить производство "Шахедов" и других видов БПЛА. Оценивается, что на текущий год враг запланировал изготовить не менее 36 тысяч ударных беспилотников.

Зато в Сумской области находили "Шахеды" с закрепленными контейнерами с противотанковыми минами. Во время атак россияне крепили под крылья "Шахедов" по два контейнера с противотанковыми минами. Такие БПЛА остаются крайне опасными даже после сбивания.

Кроме того, россияне модернизировали антенны на "Шахедах" и сделали их более устойчивыми к действию украинского РЭБа.

