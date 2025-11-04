Эти контракты в частности устанавливают конкретные сроки службы, отметил Андрей Ткачук.

Увеличение оплаты военнослужащим должно было произойти еще раньше. Об этом в эфире "Radio NV" заявил Андрей Ткачук - майор ВСУ, политолог, комментируя соответствующую инициативу украинской власти.

"То, что происходит с контрактами, это является результатом того, что закон 18-24 все-таки имеет свои преимущества и успехи. Сегодня нарабатываются реальные контракты для действующих военнослужащих. Что меня беспокоит больше всего, как действующего военнослужащего и человека, который переживает за собратьев. Потому что минимум 3 года на службе, без понимания того, а сколько времени ты еще пробудешь. Насколько я понимаю, как раз эти контракты должны восстановить определенную справедливость", - сказал Ткачук.

Он предположил, что эти контракты должны позволить подписать контракт для действующих военнослужащих, чтобы понимать, сколько времени им еще придется служить.

"И так же для гражданского населения есть понимание, что ты подписываешь контракт не на вечность, не на все время, а на какие-то четкие конкретные сроки. И на самом деле такие конкретные сроки службы, это один из тех моментов, которые население спрашивает, которые население четко требует от государства. Для того, чтобы понимать, для чего я мобилизуюсь и когда я вернусь. То есть четкий выбор службы, четкий выбор части, четкий выбор сроков службы. Это то, что действительно должно наладить процесс мобилизации", - добавил Ткачук.

Новые контракты для военных: о чем идет речь

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине рассматриваются различные форматы контрактов, чтобы ныне мобилизованные военные могли перейти на контрактную службу после окончания войны. По его словам, речь идет о контрактах сроком от 1 до 5 лет.

О зарплатах для контрактников президент не рассказал. Однако он отметил, что речь идет о "справедливых цифрах". В то же время он отметил, что информацию о зарплатах раскроют после того, как найдут финансирование под эти нужды.

