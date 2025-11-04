Интересно, что рыси недолюбливают лисиц и охотятся на конкурентов.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает рысь евразийская, которая, по словам исследователей, является "вооруженной" и опасной. В заповеднике назвали пять интересных фактов о звере.

Речь идет о том, что это хищное животное - умелая охотница. Его "оружие" - идеальный слух, смертельно опасные втяжные когти и длинные клыки, и острое зрение - рысь может заметить мышь на расстоянии до 70 м. За сутки такая лесная кошка способна преодолевать более 30 километров.

"Вопреки распространенному мнению, рысь никогда не прыгает на свою жертву с дерева. Она охотится украдкой или из засады", - рассказали исследователи.

Отмечается, что самцы рыси в полтора раза тяжелее самок - их вес доходит до 30 килограммов, масса самок - до 20 килограммов. Интересно, что рысь не любит лисиц и охотится на них. Такие "чувства", не исключают ученые, связаны с обычной конкуренцией.

"На территории Чернобыльского заповедника рысь не такой уж и редкий хищник. С помощью фотоловушек здесь зафиксировано, как минимум, 20 взрослых рысей", - констатируют исследователи.

Другие обитатели Чернобыльского заповедника

Напомним, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника специалисты зафиксировали журавля серого - очень осторожную птицу, к которой подобраться крайне трудно.

При изучении мест гнездования этой птицы исследователи постоянно работают на водно-болотных угодьях, ведь именно там эти величественные птицы строят гнезда и воспитывают птенцов. Однако иногда случаются и необычные встречи в лесах, когда взрослые птицы водят молодежь.

Сейчас точная численность гнездовой популяции журавлей в Чернобыльском заповеднике неизвестна, однако, по оценкам, она составляет около 18 пар.

