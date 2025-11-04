Над Черным морем 'засветился' американский самолет-разведчик

ARTEMIS пролетел над Черным морем, осуществляя миссию наблюдения вблизи побережья Румынии.

Американский разведывательный самолет армии США ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System) замечен над Черным морем. Он осуществлял миссию наблюдения в рамках операций по поддержке обороны США и союзников, пишет Defence Blog.

По данным Flightradar24, самолет с позывным BRIO66 пролетел вдоль побережья Румынии вблизи Констанцы, после чего отправился на юго-восток над международными водами.

ARTEMIS - это модернизированная платформа воздушной разведки, созданная на базе бизнес-джета Bombardier Challenger компанией Leidos. Она способна обнаруживать, собирать и анализировать электронные сигналы, обеспечивая командирам США оперативную информацию в реальном времени.

С момента ввода в эксплуатацию в 2020 году самолеты ARTEMIS налетали более 10 000 часов, демонстрируя высокую надежность во время миссий в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. В армии США самолет описывают как "критический элемент многодоменной разведывательной системы", который существенно расширяет ситуационную осведомленность командования.

Самолет, замеченный на этот раз, имел американскую регистрацию N159L и принадлежал компании Lasai Aviation LLC, подрядчику армии США. Согласно данным мониторинга, он летел на высоте около 10 км со скоростью более 370 узлов.

Другие события в небе

Как сообщал УНИАН, ранее самолет ВВС США, предназначенный для сбора разведданных о вражеских радиолокационных системах, заметили, когда он совершал круговые полеты возле России на фоне растущей напряженности в отношениях с Москвой.

Разведывательный самолет Boeing RC-135 Combat Sent вылетел из Англии, пролетел над странами Балтии и несколько раз облетел Калининград - российский эксклав между Польшей и Литвой - после чего вернулся в Великобританию.

