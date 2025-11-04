Также расматривалась сделка с разработчиками Claude.

Обновлённая Siri будет работать на базе кастомной версии Gemini от Google. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По данным издания, Apple рассматривает возможность релиза обновлённой голосовой ассистентки в 2026 году.

По информации Марка Гурмана, Apple также вела переговоры с Anthropic, разработчиком чат-бота Claude, и признала, что их модель показала лучшие результаты, чем решение Google.

Однако в итоге компания остановилась на партнёрстве с Google, в основном из финансовых соображений. У обеих сторон уже есть действующее соглашение: поисковик платит Apple за то, чтобы оставаться системой по умолчанию в Safari.

Ожидается, что Apple и Google не будут публично обсуждать сделку. При этом ИИ-функции Android и сервисы Google не появятся на устройствах Apple, речь идёт только об интеграции модели Gemini в инфраструктуру Siri.

Apple представила собственную ИИ-платформу Apple Intelligence в июне 2024 года и тогда анонсировала "персонализированную Siri", но так и не показала демоверсию, за что на компанию в итоге было подано в суд.

Ранее мы рассказывали, почему Apple перенесла Siri с ИИ. По данным Bloomberg, Siri 2.0 работает только в 65% случаев. Конечно, и другие нейросети допускают ошибки, но в Apple посчитали, что будет некрасиво выпускать продукт в таком состоянии.

